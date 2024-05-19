Yeşilova, Atılımspor’a şans tanımadı

YEŞİLOVASPOR FARK ATTI
Normal sezonda grubunu ikinci bitiren, şampiyonluğu son maçta Maltaspor’a kaptıran Yeşilovaspor, Play-Off’ta Körfez Atılımspor ile eşleşti. Bordo-Mavili ekip, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta ilk yarıyı Mustafa Aşkar ve Kemal Tanay Çam’ın attığı gollerle 2-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında Kemal Tanay Çam, Yeşilovaspor’u 3-0 öne geçiren golü attı.
ATILIMSPOR 9 KİŞİ KALDI
Gole itiraz eden Körfez Atılımsporlu Davut Doğan kırmızı kart gördü. 5 dakika sonra bu kez Körfez Atılımspor’da Eren Demir kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 9 kişi kalan Körfez Atılımspor, Mehmet Altaş’ın golüyle skoru 3-1’e getirdi. Son bölümlerde Mustafa Aşkar ve Berke Gürdal (2) ile 3 gol daha bulan Bordo-Mavili ekip, sahadan 6-1 galip ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.