Turgut, Ç.Plajyoluspor’un 1.Küme umutlarını bitirdi

TEK GOL EMRE YILMAZ’DAN

Bu sezon takımın başında Gültepespor’u Süper Lig’e taşıyan Hamdi Sezgin’i getiren Turgutspor, kadrosunu da Süper Amatör Lig ve 1.Küme kariyerli oyuncularla güçlendirdi. Daha önce Süper Lig’de Gültepe, 1.Küme’de Karatepe GB formasını giyen Furkan Karagöz, Oğuzhan Kaval, Emre Yılmaz, kaleci Ömer Yılmaz, Samet İrkit ve Sercan Şekersoy gibi tecrübeli isimleri kadrosunda bulunduran Turgutspor, Çenesuyu Plajyoluspor karşısında maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Emre Yılmaz’ın attığı gol maçın da tek golü oldu. Ç.Plajyoluspor, eşitlik için fırsatlar bulduysa da bunları değerlendiremedi. Maçı 1-0 kazanan Turgutspor, 1.küme şansını yarı finale taşıdı.