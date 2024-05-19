Vezirçiftliğispor Ereğlispor’u eledi

VEZİRÇİFTLİĞİSPOR İLK YARI 1-0 ÖNDE
2.Küme E Grubu’nda son haftalara kadar Gölcük Dumlupınarspor ile şampiyonluk yarışı yapan Ereğlispor, Play-Off’ta D Grubu’nu ikinci sırada bitiren İzmit Vezirçiftliğispor ile eşleşti. Tarafsız saha Gölcük Kavaklı Stadı’ndaki maçta Vezirçiftliğispor, Ali Özgür’ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında Ereğlispor, Oğuzhan Bölgen ile 1-1’lik eşitliği sağladı.
OĞUZHAN BÖLGEN’İN İKİ GOLÜ YETMEDİ
Vezirçiftliğispor, Furkan Yavaş ile yeniden öne geçti, skoru 2-1 oldu. Ereğlispor, bu gole Oğuzhan Bölgen ile cevap verdi. Son dakikalarına 2-2 berabere girilen maçta Vezirçiftliğispor, Ali Özgür’ün attığı golle skor 3-2’ye getirdi. Son dakikalarda Ereğlispor’dan Furkan Akmaya kırmızı kart gördü. Maçı 3-2 kazanan Vezirçiftliğispor, yarı finale çıkan takım oldu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.