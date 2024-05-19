Vezirçiftliğispor Ereğlispor’u eledi

VEZİRÇİFTLİĞİSPOR İLK YARI 1-0 ÖNDE

2.Küme E Grubu’nda son haftalara kadar Gölcük Dumlupınarspor ile şampiyonluk yarışı yapan Ereğlispor, Play-Off’ta D Grubu’nu ikinci sırada bitiren İzmit Vezirçiftliğispor ile eşleşti. Tarafsız saha Gölcük Kavaklı Stadı’ndaki maçta Vezirçiftliğispor, Ali Özgür’ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında Ereğlispor, Oğuzhan Bölgen ile 1-1’lik eşitliği sağladı.

OĞUZHAN BÖLGEN’İN İKİ GOLÜ YETMEDİ

Vezirçiftliğispor, Furkan Yavaş ile yeniden öne geçti, skoru 2-1 oldu. Ereğlispor, bu gole Oğuzhan Bölgen ile cevap verdi. Son dakikalarına 2-2 berabere girilen maçta Vezirçiftliğispor, Ali Özgür’ün attığı golle skor 3-2’ye getirdi. Son dakikalarda Ereğlispor’dan Furkan Akmaya kırmızı kart gördü. Maçı 3-2 kazanan Vezirçiftliğispor, yarı finale çıkan takım oldu.