Kullarspor bir başarıya daha imza atmak istiyor

YAHYA KAPTANSPOR’U YENDİ
Kullarspor ile Yahya Kaptanspor, U-17 Ligi Play-Off yarı finalinde kozlarını Derince Stadı’nda paylaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçın hemen başında Esat Tanrıverdi’nin ortasında Yasin Demirkır’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 28.dakikada bu kez Mert Furuncu ortaladı, ilk golü atan Yasin Demirkır bu kez kafayla topu filelere gönderdi, skor 2-0 oldu. 33.dakikada Yahya Kaptanspor’da Yusuf Çelik ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçı büyük bölümünü 10 kişi oynayan Yahya Kaptan, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.