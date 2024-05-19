Gölcükspor, Kartepe’yi yendi

KARTEPE PENALTI KAÇIRDI
Gölcükspor, Kartepe Belediyespor karşısında maça hızlı başladı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Akif Ersoy ve Necip Bartu Süzen’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Kartepe Belediyespor, ikinci yarıda penaltı atışından yararlanamadı. Göktan Akçil’in vuruşunda Gölcükspor kalecisi Enes Bakır gole izin vermedi. Bu penaltı atışının hemen ardından Kartepe Belediyespor, Ahmet Efe ile farkı 1’i indirdi, beraberlik için umutlandı. Son dakikalarda Gölcükspor kalecisi Enes Bakır üç net fırsatı önledi. Maçı 2-1 kazanan Gölcükspor, finalde Gölcük Karadenizspor’un rakibi oldu. Final maçı 21 mayıs Salı akşamı 19.00’da M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.