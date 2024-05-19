Karamürsel İY finalde

KARAMÜRSEL İY ZORLANMADI
Bu yıl küçük yaş gruplarında Play-Off oynama alışkanlığı bulunan Karamürsel İY, U-17’lerde de çok başarılıydı. Siyah-Beyazlı ekip, yarı finalde Çayırova Belediye Eğitim ile eşleşti. Derince Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıyı Muhammet Gürbüz, Mert Ali Alpaslan ve Alper Tarcan’ın attığı gollerle 3-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında Salih Toncer ile bir gol daha bulan Karamürsel İY, 4-0 kazandı, finale çok rahat çıktı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.