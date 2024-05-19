Karamürsel İY finalde

KARAMÜRSEL İY ZORLANMADI

Bu yıl küçük yaş gruplarında Play-Off oynama alışkanlığı bulunan Karamürsel İY, U-17’lerde de çok başarılıydı. Siyah-Beyazlı ekip, yarı finalde Çayırova Belediye Eğitim ile eşleşti. Derince Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıyı Muhammet Gürbüz, Mert Ali Alpaslan ve Alper Tarcan’ın attığı gollerle 3-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında Salih Toncer ile bir gol daha bulan Karamürsel İY, 4-0 kazandı, finale çok rahat çıktı.