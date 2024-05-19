İzmitli bisiklet tutkunları pedallarını 19 Mayıs için çevirdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bugün İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün düzenlediği bisiklet turu ile başladı. Gençler renkli bisikletleriyle şehir turu atarken, coşkuları ve enerjileriyle etkinliğe renk kattılar. Program boyunca şarkılar ve marşlar eşliğinde ilerleyen bisikletçiler, 19 Mayıs ruhunu yaşadılar.



ATA’YI ANDILAR



Bisiklet turunun ardından gençler Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar. Bu etkinlik, gençler arasında dayanışmayı ve milli duyguları pekiştirirken, sağlıklı yaşam ve sporun önemini vurguladı.

Kaynak: Bülten