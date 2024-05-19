Derince’de 19 Mayıs Coşkusu

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Derince’de düzenlenen törenlerle coşku içerisinde kutlandı. İlk olarak Derince İlçe Kaymakamlığı’nın bahçesinde düzenlenen programda Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Buradaki programa katılan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, vatandaşların ve gençlerin bayramını kutladı. Günün ikinci programı Derince Spor Salonu’nda coşku içerisinde kutlanırken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Garnizon Komutanı Vekili Dz. Kd. Albay Hikmet Girgin, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe başta olmak üzere ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GÖSTERİLER VE ETKİNLİKLER

Derince Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, günün anlam ve önemine yönelik selamlama konuşmaları yapıldı. 19 Mayıs’la alakalı şiirlerin okunduğu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterilerinin sahnelendiği etkinlikler kapsamında sportif gösteriler de yer aldı. Öğrencilerin karate, güreş, jimnastik ve tekvando branşlarındaki gösterileri katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. 19 Mayıs kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin de takdim edildiği program protokolün, sporcuları tebrik etmesinin ardından noktalandı.

Kaynak: Bülten