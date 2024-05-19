Halkevi Binası 15 güne hazır

VALİ YAVUZ TAKİPÇİSİ OLDU

Tadilat isteyen görüntüsü ve depreme dayanıksız oluşu gerekçesiyle Halkevi Binası uzun yıllardır kentin gündemini meşgul ediyordu. Vali Seddar Yavuz’un kararlı tutumuyla ortaya çıkan tadilat projesinin yapımı geçen yıl nisan ayında başlamıştı. Yapılan beşinci ihaleyi kazanan Mavva Yapı, YİKOB ile 30 Mart 2023’te sözleşme imzalayarak güçlendirme ve restorasyona başlamıştı.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

13 aydan bu yana devam eden çalışmalarda sona gelindi. Vali Yavuz, restorasyon-güçlendirme çalışmaları tamamlanmak üzere olan yapıyı basın mensuplarıyla gezdi. Yavuz’a KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, projeyi yöneten Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, firma yetkilileri ve mühendisler eşlik etti.

CUMHURİYET TARİHİNİN ÖNEMLİ YAPILARINDAN

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamalarda, “Bugün, Kurtuluş Savaşı’mızın meşalesinin yakıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi şükranla yad ediyoruz. Burası Cumhuriyet’in en önemli mimari yapılarından biri ve kentin hafızası niteliğinde. Burası depremle yıpranmış bir binaydı. Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte hareket ettik ve güçlendirme-restorasyon çalışması ortaya çıkmış oldu. Yapılacak işlem için ihaleye çıktık ama katılımcı olmadı ve hukuki sorunlarla karşılaştık ama bugün ufak tefek eksikleri olmasına rağmen işin sonuna geldik.

SADECE YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK

Burası Kocaelili gençlerin hizmetinde olacak. Kütüphaneden ses kayıt cihazlarına kadar en ince detayı düşündük. 1000 yıllık Anadolu’daki varlığımızı ve Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bıraktık. İkinci yüzyılımız için çalışacağız. Başta Vali Yardımcım İsmail Gültekin olmak üzere bu işte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kentin tüm paydaşlarıyla kenti yönetiyoruz. Burayı birileri bize ‘Yap’ dedi diye yapmadık, biz devletiz ve yapmamız gerekeni yaptık.

GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun. Pek çok eksikle karşılaştık ama her birini tek tek aştık. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Depremle ilgili bir endişemiz söz konusu değil. Bu binanın tüm malzeme tedariği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı, yakın zamanda da gençlik merkezi olarak kullanılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bir protokolle devredeceğiz. En kısa sürede açacağız, bizim burada 15 günlük işimiz var. Sonrası malzeme tedariğine bağlı. Binanın bahçe bölümünü de çok etkin bir şekilde kullanacağız, gençlerimiz buradaki oturma gruplarında çok iyi ve verimli zaman geçirecek” ifadelerini kullandı.

9,6 ŞİDDETİNDEKİ BİR DEPREME DAYANIKLI

Yapılan çelik destekli çalışma ile 9,6 şiddetindeki depreme dayanıklı hale getirilen binadaki çalışmalar yaklaşık 120 milyon liraya mâl oldu. Engelli bireyler için asansör de yerleştirilen binada tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar planlandı. Tiyatro salonunda akustik tavan bulunuyor. Sahne ve duvarlar ses geçirmez şekilde yenilendi. 250 kapasiteli salonda koltuklar turkuaz renk olacak. Tiyatro salonunun balkonu da aslına uygun yapılmış. Pencere, kapı ahşapları özenle hazırlanmış.

HEM EĞİTİME HEM SANATA YÖNELİK

Binada 250 gencin her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetlerini sunabileceği alt yapısı en son teknolojik malzemelerle donatılmış çok amaçlı salon ve kulisler yer alıyor. Kitap kafe gibi düşünülmüş kütüphane var. Gençler için mini bir sahne, teknolojik malzemelerle donatılmış ses kayıt stüdyosu, bilişim ve oyun salonu ile ofis bulunuyor. Birinci katta değişken eğitimlerin verileceği 2 sınıf, 2 etüt odası, 1 el sanatları atölyesi, bilgisayar odası ve toplantı salonları da bulunuyor.