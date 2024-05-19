 Akaryakıt Fiyatlarına Zamlı Tarife

Son aylarda döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve vergilere yapılan zamlar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Bu faktörlerin birleşimi, tüketiciler için akaryakıt fiyatlarında önemli artışlara neden oldu. Örneğin, son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 22 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak bu geçici indirimler, genel fiyat artışlarını dengeleyemiyor.

19 Mayıs itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kocaeli akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 40.15 TL

LPG litre fiyatı 20.83 TL

14 Mayıs 2023 Türkiye genel seçimleri öncesinde, benzin litre fiyatı 19,76 TL, motorin litre fiyatı ise 18,58 TL seviyesindeydi.

Seçimlerin ardından geçen sürede, benzine yaklaşık 23 lira, motorine ise yaklaşık 22 lira zam yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi