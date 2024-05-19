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Prof. Dr. Naci Görür Deprem Riskli 3 Şehri Sıraladı

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem olma periyodu dolmuş üç ile işaret ederek "Tunceli yöresi, Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” diyerek konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür Deprem Riskli 3 Şehri Sıraladı mask
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Prof. Dr. Naci Görür, 2020 yılındaki Elazığ depremi sonrasında Maraş’ta deprem olacağı yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığını söyleyerek, deprem olma periyodu dolmuş üç bölgeye işaret etti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programında açıklamalarda buulundu.

DEFALARCA UYARDIK AMA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

Görür şunları söyledi:

"Çok söyledik ama kimseyi inandıramadık. Biz bu depremin geleceğini 24 Aralık 2020 Elazığ depreminden sonra 'Kahramanraş'ta, Malatya'da, Hatay'da deprem gelebilir. Şu büyüklükte deprem olabilir önlem alın' diyerek anlattık. Çünkü Elazığ depremi stres transferiyle orayı tehlikeye soktu. Hükümete raporlar yazdık. Depremin geldiğini görüryorduk. Gerekli uyarları haddinden fazla yaptık. Cumhurbaşkanlığından tut bakanlara kadar, o bölgenin milletvekillerine, belediye başkanlarına, valilerine kadar buraya deprem gelebilir, kentleri hazırlayın dedik ama hiçbir şey yapılmadı."

"MARMARA VE İSTANBUL İÇİN BAS BAS BAĞIRIYORUZ"

"Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük. Marmara'da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin. İnsanlarımız ölmesin diye bas bas bağırıyoruz. Ama siyasi iradenin, halkımızın umursadığı da yok. Korkuyorum ki yine tarih tekerrür edecek.”

"EN ÇOK ENDİŞE ETTİĞİM YER..."

"Tunceli Yöresi; Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş.”

"Marmara depremi mi daha yakın yoksa Tunceli'de beklenen deprem mi?' sorusuna yanıt veren Görür, “Onu kestirmek zor ama Marmara Bölgesi ve Tunceli yöresi dikkat etmemiz gereken bir noktada. Stratejik olarak ilk müdahale edeceğimiz yerler orası. Bizim söylediğimiz buraları deprem dirençli hale getirilmesi.”

"DEPREMİ DURDURAMIYORUZ"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada 13 milyon senedir depremlerin devam ettiği bilgisin veren Görür, "Bu mekanizma çalıştığına göre de bu coğrafyada depremler milyonlarca sene de devam edecek. Biz bu coğrafyada yaşayacaksak, burayı yurt tuttuysak, bir gecede binlerce insanımızı toprağa gömmek istemiyorsak oturduğumuz yerleri deprem dirençli yapacağız. Çünkü depremi durduramıyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, İstanbul

19 May 2024 - 15:37 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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