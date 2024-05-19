Ev Sahipleri ve Ev Alacaklar Dikkat: Faiz Ödememek İçin..

Emlak vergisi ödeme dönemi, gayrimenkul sahipleri için önemli bir sorumluluk olup, bu yılın ilk taksit ödemesi 31 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri, bu tarihe kadar ödemelerini yapmazlarsa faiz ödemek durumunda kalabilirler.
Emlak Vergisi Ödeme Dönemi ve Tarihleri
İlk Taksit Son Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2024
İkinci Taksit Ödeme Dönemi: Kasım 2024
Kimler Emlak Vergisinden Muaf?
Emlak vergisinden muaf olan kişiler şunlardır:
Aylığı dışında geliri olmayan emekliler
Geliri olmayan kişiler
Şehit yakınları
Engelli vatandaşlar
Gaziler
Vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları
Muafiyet, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlar için geçerlidir.
Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Emlak vergisi, mülkün çeşidine ve konumuna göre belirlenen oranlar ile hesaplanır:
Büyükşehir Sınırları İçinde: Konutlar için binde 2
Diğer Yerlerde: Konutlar için binde 1
Vergi değeri, dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirlenir. Ara yıllarda rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı eklenir ve buna göre ödemeler gerçekleştirilir.
Emlak Vergisi Ödemesi Nasıl Yapılır?
Emlak vergisi ödemeleri, hem peşin hem de taksitli olarak yapılabilir. Ödeme yöntemleri şunlardır:
Vezneler: Belediyelerin veznelerinden ödeme yapılabilir.
Posta Çeki: Posta çeki kullanarak ödeme yapılabilir.
E-belediye: Kredi kartı ile online ödeme yapılabilir.
Bankalar: Bankalara havale veya EFT ile ödeme yapılabilir.
Ayrıca, e-Devlet üzerinden birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabilir ve ödeme yapılabilir.
Ödeme Hatırlatmaları
Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda ceza faizleri uygulanabilir.
Geçen yıl gayrimenkul alan kişiler, bu yıl vergilerini ödemelidir. Bu yıl yeni mülk satın alanların ise ilk emlak vergisi ödemesi 2025'te başlayacaktır.
Vatandaşlar, emlak vergisi son ödeme tarihini kaçırmamak için dikkatli olmalı ve belirtilen süre içinde ödemelerini gerçekleştirmelidir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.