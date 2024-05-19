Ev Sahipleri ve Ev Alacaklar Dikkat: Faiz Ödememek İçin..

Emlak vergisi ödeme dönemi, gayrimenkul sahipleri için önemli bir sorumluluk olup, bu yılın ilk taksit ödemesi 31 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri, bu tarihe kadar ödemelerini yapmazlarsa faiz ödemek durumunda kalabilirler.

Emlak Vergisi Ödeme Dönemi ve Tarihleri

İlk Taksit Son Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2024

İkinci Taksit Ödeme Dönemi: Kasım 2024

Kimler Emlak Vergisinden Muaf?

Emlak vergisinden muaf olan kişiler şunlardır:

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler

Geliri olmayan kişiler

Şehit yakınları

Engelli vatandaşlar

Gaziler

Vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları

Muafiyet, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlar için geçerlidir.

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Emlak vergisi, mülkün çeşidine ve konumuna göre belirlenen oranlar ile hesaplanır:

Büyükşehir Sınırları İçinde: Konutlar için binde 2

Diğer Yerlerde: Konutlar için binde 1

Vergi değeri, dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirlenir. Ara yıllarda rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı eklenir ve buna göre ödemeler gerçekleştirilir.

Emlak Vergisi Ödemesi Nasıl Yapılır?

Emlak vergisi ödemeleri, hem peşin hem de taksitli olarak yapılabilir. Ödeme yöntemleri şunlardır:

Vezneler: Belediyelerin veznelerinden ödeme yapılabilir.

Posta Çeki: Posta çeki kullanarak ödeme yapılabilir.

E-belediye: Kredi kartı ile online ödeme yapılabilir.

Bankalar: Bankalara havale veya EFT ile ödeme yapılabilir.

Ayrıca, e-Devlet üzerinden birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabilir ve ödeme yapılabilir.

Ödeme Hatırlatmaları

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda ceza faizleri uygulanabilir.

Geçen yıl gayrimenkul alan kişiler, bu yıl vergilerini ödemelidir. Bu yıl yeni mülk satın alanların ise ilk emlak vergisi ödemesi 2025'te başlayacaktır.

Vatandaşlar, emlak vergisi son ödeme tarihini kaçırmamak için dikkatli olmalı ve belirtilen süre içinde ödemelerini gerçekleştirmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi