Damacana fiyatları 100 TL’ye dayandı

Bazı markaların damacana su fiyatı 100 TL'ye kadar yükseldi. Ortalama olarak bir damacanadan 95 bardak su elde edilebildiği hesaplandığında, 1 bardak suyun fiyatı yaklaşık 1 TL’ye denk geliyor.

2023 yılının Mayıs ayında 74 TL olan bir markanın damacanası, yüzde 29'luk bir zamla 96 TL’ye ulaştı. Sektördeki fiyat aralığı ise genel olarak 85 TL ile 100 TL arasında değişiyor.

Bir ailenin aylık ortalama 5 damacana su tüketmesi durumunda, sadece içme suyu gideri 500 TL’yi buluyor. Cam ambalajla satılan bir markanın 19 litrelik damacana suyu, 2022 sonunda 39.5 TL iken, 2023’ün başında yüzde 8.8’lik bir zam ile 43 TL’ye çıktı. Aynı markanın ürünü yıl içinde 48.5 TL’ye yükseldi ve yıl sonunda 77 TL’ye ulaştı. Geçen yıl Mayıs ayında 48.5 TL olan 19 litrelik damacana su, 2024 Mayıs ayında yüzde 95.8’lik zam ile 95 TL’ye çıktı

Kaynak: Haber Merkezi