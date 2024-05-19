Artık Memura Fazla Mesai Ücreti Ödenmeyecek

Zorunlu Haller Dışında Fazla Mesai Ücreti Yok: Kamu personeline fazla mesai ve nöbet ücreti ödenmeyecek. Fazla mesai yapılması durumunda, çalışanın serbest zaman ve denkleştirme yapması sağlanacak.

Denkleştirme Süresi: İş Kanunu'na göre fazla çalışma yapan işçi, zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında serbest zaman kullanabilir. Denkleştirme süresi iki ay olarak belirlenmiş olup, haftalık 45 saatlik çalışma süresi, günlere 11 saati aşmamak üzere dağıtılacak.

Yıllık İzinlerin Kullanılması: Kamu işçilerinin yıllık izinleri ilgili yıl içinde kullanılacak, birikmiş izinler ise en fazla 3 yıl içinde eritilecek.

Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemeleri: Memurlara toplu sözleşmede öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, çek veya kupon gibi ödeme araçları kullanılmadan, ayni yardım şeklinde verilecek.

Servis Düzenlemeleri:

Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi sonlandırılacak.

Hizmet alımı yoluyla sağlanan servisler sözleşme bitimine kadar devam edecek.

Yakın yerleşkelerdeki kamu kurumları personel servis hizmetini birlikte ihale edecek.

Servisten yararlanan kişi sayısı, aracın kapasitesinin %70'inin altındaysa o hatta servis verilmeyecek.

Servis ihalelerinde model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklamaları: Yılmaz, kamu çalışanlarına toplu taşıma konusunda ekonomik destek sağlanacağını belirtti. Kamuya personel alımında sınırlama getirildiğini, ancak eksilen personel kadar istihdam yapılacağını açıkladı. Ayrıca, devam eden servislerin sözleşme bitimine kadar süreceğini ve toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek verileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi