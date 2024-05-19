AK Parti'de istişare toplantıları

AK Parti'de gündem, kongre hazırlığı.Kongre öncesi iki önemli toplantı yapılacak. 31 Mart yerel seçiminin sonucu değerlendirilecek.
AK Parti'deki ilk toplantı, 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında milletvekilleri Kızılcahamam'da bir araya gelecek.
İkinci toplantı da 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda yapılacak toplantıda, belediye başkanları bulunacak.
AK Parti'de kongre süreciyle ilgili takvimin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.