Ford işçilerinden Kurban parası tepkisi

Koç Holdinge ait Ford Otosan’ın işçilerine Bu yıl 16-19 Haziran tarihine denk gelen Kurban Bayramı için 5000 TL vereceğini duyurması işçilerin tepkilerine neden oldu. Verilen ücretle tek kişilik kurban bayramı hissesine bile girilemeyeceğinden yakınan işçiler "Verecekleri kurban parası işçilere bir hakarettir" , "Aklımızla dalga geçtiklerini iyice anlamış olduk" diyerek sitem etti. Ayrıca işçiler bayrama yaklaşık üç hafta kala Bayram ücretinde acilen bir düzeltmeye gidilmesini talep ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi