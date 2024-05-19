Ford işçilerinden Kurban parası tepkisi

Koç Holdinge ait Ford Otosan’ın işçilerine Bu yıl 16-19 Haziran tarihine denk gelen Kurban Bayramı için 5000 TL vereceğini duyurması işçilerin tepkilerine neden oldu. Verilen ücretle tek kişilik kurban bayramı hissesine bile girilemeyeceğinden yakınan işçiler "Verecekleri kurban parası işçilere bir hakarettir" , "Aklımızla dalga geçtiklerini iyice anlamış olduk" diyerek sitem etti. Ayrıca işçiler bayrama yaklaşık üç hafta kala Bayram ücretinde acilen bir düzeltmeye gidilmesini talep ettiler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mağdur Vatandaş - Bize o para da verilmiyor çok ses etmeyin bence
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.