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19 Mayıs için yürüdüler

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CHP Kocaeli İl ve İzmit İlçe Örgütü, 19 Mayıs korteji düzenledi. Kortejin ardından konuşma yapan İl Başkanı Bülent Sarı, “Şehit kanıyla kazanılan topraklarımızı iç ve dış tüm mihraklardan koruma mücadelesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlıca vazifesidir” dedi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
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19 Mayıs için yürüdüler
19 Mayıs için yürüdüler
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ÇELENK BIRAKILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İzmit’te kortej gerçekleştirdi. Yürüyüşe CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP’li yöneticiler ve partililer katıldı. İzmit Sabri Yalım Parkı önünden başlayan bandolu yürüyüş, Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda son buldu. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

HİÇBİR SİYASİ VE ETNİK KAVGAYA KURBAN VERMEDİK

Yürüyüş sonrası konuşma yapan İl Başkanı Bülent Sarı, “Bundan 105 yıl önce Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi hala yüreklerimizde yanmaktadır. Şehit kanıyla kazanılan topraklarımızı iç ve dış tüm mihraklardan koruma mücadelesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlıca vazifesidir. Bizi 1000 yıldır bu topraklarda var eden ruhun adı milli mücadele ruhu ile milli birlik ve beraberliktir. Bunu hiçbir siyasi ve etnik kavgaya kurban vermedik, vermeyeceğiz.

19 Mayıs için yürüdüler

ANADOLU’DAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Seçimler elbet gelip geçer. Bizler her durumda iktidarı elinde tutup demokrasiyi yok sayanlardan değil, daima yaşasın cumhuriyet yaşasın demokrasi diyenlerden olacağız. Bugün var olan Cumhuriyetimize, onun kazanımlarına sıkı sıkıya bağlı kalacağız, yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Gerektiğinde bu mücadeleyi savaş alanında Mustafa Kemal gibi, masada İsmet İnönü gibi vereceğiz. Ancak Anadolu yurdundan 105 yıl önce olduğu gibi asla ve asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs için yürüdüler

GENÇLERİMİZE DÜŞEN CUMHURİYETİ KORUMAKTIR

“Refah, çağdaş ve mutlu bir Türkiye ideali için çalışıp bu ideallere sahip yeni nesiller yetiştirmek hepimizin görevidir” diyen Bülent Sarı, “Gençlerimize düşen ise Atamızın emanetine sahip çıkmak, aydınlanma davamızı savunmak, cumhuriyeti her daim korumak ve kollamak ve onu çağdaş uygarlık seviyesine taşımak için çalışmak olmalıdır. Gençlerimizin bu şuur ve istikamette olduklarına da şüphem yoktur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs’ınızı tebrik ediyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” sözlerini kaydetti. 

19 Mayıs için yürüdüler

 

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19 May 2024 - 16:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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