‘Barış’ için pedal çevirdiler

İSRAİL’E KARŞI BİR OLDULAR

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nın ateşini yaktığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile noktalanacak mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 1057inci yıl dönümü Kocaeli’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs’ı Bisiklet Şehir Turu ile kutlayan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bu etkinlikle de İsrail’in yaptığı zulümlere karşı dünyaya ‘Barış’ mesajı verdi.

200 KİŞİLİK SPORCU EKİBİ

Dünyada yaşanan savaş zulmüne ve insanlık dramına karşı, İzmit’te yaklaşık 200 kişilik sporcu ekip, “Gençler Barış’a Pedal Çeviriyor” sloganı ile Bisiklet Şehir Turu’nu gerçekleştirdi. İzmit Kent Meydanı’nda Başkan Büyükakın ile bir araya gelen bisikletliler dev Türk bayrağı açtı.

MİLLET İMKANSIZLIK İÇİNDEYDİ

Programda söz alan Başkan Büyükakın, “19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o günün umutsuz şartlarında ülkede umut ışığını, meşaleyi yeniden yaktığı gündür. O zaman şartlar çok kötüydü. Aziz vatanın tüm kaleleri zapt edilmiş, orduları dağıtılmış, millet imkansızlıklar içinde kıvranıyordu. Ancak Türk milletinin, vatanın bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne dair sarsılmaz bir inancı vardı.

SAMSUN’A GİDİŞİ TEMSİL ETTİLER

O günkü koşullar altında hiçbir şekilde bu vatanı düşmana teslim etmemek üzere and içmiş, isimlerini bilmediğimiz sayısız kahraman var. Biz aslında bugün asıl bu ruhu yaşatarak onların aziz hatırasına gereken önemi, vefayı göstermiş oluruz. Bugün burada bisikletli arkadaşlarımızla birlikte Samsun’a gidişi temsil eden bir etkinlik gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR TURU

Kent Meydanı’ndan başlayarak Seka Park Uçurtma Tepesi’nde sona eren toplam 12 kilometre uzunluğundaki bisiklet turunun başlangıç işaretini Başkan Büyükakın verdi. Bisiklet kulüpleri ile birlikte Büyükakın ile genci yaşlısı her yaştan çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla şehir turu atarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bisikletlilere yayalar da alkışlarıyla eşlik etti.

Kaynak: Bülten