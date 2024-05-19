Öz Sağlık-İş’te Sedat Balkan yeniden başkan

SONUÇ BELLİ OLDU

Öz Sağlık-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı için İzmit’te seçim yapıldı. Sendikanın 1’inci olağan genel kurulunda mevcut Başkan Sedat Balkan ile aday Harun Karabali şube başkanlığı için yarıştı. Yoğun katılımın olduğu kongrede, delege oylarının sayılmasının ardından göreve mevcut Başkan Sedat Balkan tekrar seçildi.



DOKUZLAR DA KATILDI

Kurula Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Süleyman Doğan ve Şerafettin Koç, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Hak-İş Kocaeli İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, çevre illerden sendika temsilcileri ile çok sayıda sağlık çalışanı üye katıldı. Yeniden göreve seçilen Sedat Balkan konuşmasında tüm üyeler ile birlikte büyük bir aile olduklarını vurguladı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

YÖNETİM KURULU ASİL: Sedat Balkan, Volkan Kutal, Sema Malkoç, Yunus İpek.

DENETİM KURULU ASİL: Baki Aydın, Ayşen Pir, Tansu Kaymaz.

DİSİPLİN KURULU ASİL: Celal Akın, Adem Coşkun, Mustafa Bakır.

ÜST KURUL DELEGELERİ: Sedat Balkan, Volkan Kutal, Sema Malkoç, Yunus İpek, Korhan Türk, Erol Koza.