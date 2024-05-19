Şifalı ot toplamaya çıkan 64 yaşındaki şahıs kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Muş’ta Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda yakınlarıyla birlikte şifalı bitki toplamaya çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir müddet sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark ederek Çağlayan’ın yanına gelen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yaya çıkarak Çağlayan’a ulaştı. Çağlayan’a bulunduğu noktadan yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra Çağlayan’ı ambulansla Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.