Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Ortaköy Mahallesi’nde bulunan fındıklık bahçesinde meydana gelen olayda, Zülküf Koçhan (44), traktörün devrilmesi neticesinde altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelmede Koçhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Koçhan’ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.