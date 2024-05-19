Lüks otomobilde 'elektrikli model' endişesi

Lamborghini, teknolojiye yönelik kuşkular arttıkça ünlü spor otomobillerini tamamen elektrikli hale getirmeyi şimdilik erteliyor.

Lamborghini patronu Stephan Winkelmann, performans konusunun bir elektrikli araçta sorun olmayacağını, ancak motor sesi gibi bazı duygusal yönlerin taklit edilemeyeceğini söyledi.

Volkswagen grubuna ait olan marka, düzenlemelerin daha elverişli hale gelmesi durumunda e-yakıt (su ve karbondioksitten elektrik kullanılarak üretilen sentetik yakıt) kullanmaya da açık.

'HENÜZ ÇOK ERKEN'

Lamborghini ayrıca fişli hibrit satışlarında da başarılı oldu. Ancak ilk tamamen elektrikli olan modeli 2028 yılına kadar gelmeyecek.

Konu ile ilgili bir röportajında tamamen elektrikli olan spor otomobillerin "şu ana kadar satılan bir şey olmadığını" söyleyen Winkelmann, "Henüz çok erken ve bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini veya ne zaman gerçekleşeceğini ileride göreceğiz" dedi.

SEKTÖR GERGİN

Elektrikli araçlara olan talep yavaşladıkça üst düzey otomotiv sektöründe gergin bir dönem yaşanıyor. Mercedes-Benz Group AG, tasarruf etmek için elektrikli lüks araçlar için ayrı alt yapı geliştireceğini durdurdu ve beklenenden daha uzun süre benzinle çalışan otomobiller satacaklarını söyledi.

Ferrari ise elektrifikasyon hamlesinde ilerlemiş durumda. Lüks otomobil şirketi, önümüzdeki ay İtalya'nın Maranello kentinde hibrit ve elektrikli süper otomobiller üretecek bir fabrika açmayı planlıyor. Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD ise şubat ayında 1,68 milyon yuan (232 bin 452 dolar) değerindeki elektrikli spor otomobilini tanıtmıştı.