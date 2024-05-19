Rakiplerimiz belli oluyor

20 TAKIMLI OYNANACAK

Trendyol 1.Lig’de 2024-25 sezonunda mücadele edecek takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Amed Sportif ile Erok 2.Lig şampiyonu olarak geldiler. Play-Off’tan bir takım daha gelecek. Süper Lig’den düşen İstanbul, Pendik ve Karagümrük rakibimiz oldular. Bir takım daha gelecek. 1.Lig Play-Off mücadelesi sonunda 3 takımdan 2’si rakiplerimiz arasına girecek. Ayrıca deprem nedeniyle lig haklarını 2 yıl süreyle dolduran Yeni Malatyaspor da lige katılacak. Yeni sezonda 1.Lig 20 takımdan oluşacak. 38 haftalık zorlu bir maraton bizleri bekliyor. Bu sezondan farklı olarak 3 yerine 4 takım küme düşecek. Lig 9 Ağustos’ta başlayacak, normal sezon 10 Mayıs’ta sona erecek.

1.Lig’de devam edenler:

KOCAELİSPOR

BOLUSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ

BANDIRMA SPOR

ERZURUMSPOR FK

ÜMRANİYESPOR

MANİSA FK

KEÇİÖRENGÜCÜ

ADANASPOR A.Ş.

ŞANLIURFASPOR

YENİ MALATYA

1.Lig Play-Off’tan gelecek

Sakaryaspor, Çorum

Bodrum’dan ikisi

2.Lig’den gelenler

AMED SPORTİF

EROKSPOR

? (1461 Trabzon, Iğdır,

Kastamonu ve Van FK’dan biri)

Süper Lig’den gelenler

İSTANBULSPOR

PENDİKSPOR

KARAGÜMRÜK

?( G.Antep, Ankaragücü,

Konya ve Hatay’dan biri)

Kaynak: Spor servisi