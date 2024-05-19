Rakiplerimiz belli oluyor

20 TAKIMLI OYNANACAK
Trendyol 1.Lig’de 2024-25 sezonunda mücadele edecek takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Amed Sportif ile Erok 2.Lig şampiyonu olarak geldiler. Play-Off’tan bir takım daha gelecek. Süper Lig’den düşen İstanbul, Pendik ve Karagümrük rakibimiz oldular. Bir takım daha gelecek. 1.Lig Play-Off mücadelesi sonunda 3 takımdan 2’si rakiplerimiz arasına girecek. Ayrıca deprem nedeniyle lig haklarını 2 yıl süreyle dolduran Yeni Malatyaspor da lige katılacak. Yeni sezonda 1.Lig 20 takımdan oluşacak. 38 haftalık zorlu bir maraton bizleri bekliyor. Bu sezondan farklı olarak 3 yerine 4 takım küme düşecek. Lig 9 Ağustos’ta başlayacak, normal sezon 10 Mayıs’ta sona erecek.
1.Lig’de devam edenler:
BOLUSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
BANDIRMA SPOR
ERZURUMSPOR FK
ÜMRANİYESPOR
MANİSA FK
KEÇİÖRENGÜCÜ
ADANASPOR A.Ş.
ŞANLIURFASPOR
YENİ MALATYA
1.Lig Play-Off’tan gelecek
Sakaryaspor, Çorum
Bodrum’dan ikisi
2.Lig’den gelenler
AMED SPORTİF
EROKSPOR
? (1461 Trabzon, Iğdır,
Kastamonu ve Van FK’dan biri)
Süper Lig’den gelenler
İSTANBULSPOR
PENDİKSPOR
KARAGÜMRÜK
?( G.Antep, Ankaragücü,
Konya ve Hatay’dan biri)
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.