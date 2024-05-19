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Köpeklerden kaçarken beyin kanaması geçirmişti! KOÜ'lü genç yaşadıklarını unutamıyor

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Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken yüksekten atlayan ve başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren üniversite öğrencisi, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Köpeklerden kaçarken beyin kanaması geçirmişti! KOÜ'lü genç yaşadıklarını unutamıyor mask
Köpeklerden kaçarken beyin kanaması geçirmişti! KOÜ'lü genç yaşadıklarını unutamıyor
Köpeklerden kaçarken beyin kanaması geçirmişti! KOÜ'lü genç yaşadıklarını unutamıyor
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Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Emre Yurtsever (20), 9 Haziran 2023'te Kabaoğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarken yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından atlayan Yurtsever, yol kenarındaki bariyerlere takılarak başını zemine çarptı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyat olan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Yurtsever, gece 23.00 sıralarında arkadaşlarının yanından akaryakıt istasyonuna gitmek istediği sırada peşine köpeklerin takıldığını söyledi.

Köpeklerden kaçarken beyin kanaması geçirmişti! KOÜ'lü genç yaşadıklarını unutamıyor

Karanlıkta köpeklerin sayısının fazla olduğunu düşünerek yaşadığı korku ve adrenalinle istinat duvarından atladığını belirten Yurtsever, "Duvardan atlayınca gelemeyeceklerini düşündüm. Atladığımda ayağım bariyere takıldı ve başımı yere vurarak beyin kanaması geçirdim. Hastaneye kaldırıldığımda bilincim varmış, sonradan yavaş yavaş kaybetmişim. Sadece birkaç şeyi hatırlayabiliyorum." dedi.

Yurtsever, hastanedeki sürecin kendisinden çok çevresi için zor geçtiğini kaydederek, "Köpekler sadece bir kişiye saldırmıyor. Aynı zamanda tüm çevresine ve ailesine saldırmış gibi oluyor. Hastanede durum zordu. 2 gün yoğun bakımda, 1 gün serviste kaldım, kalıcı bir şey olabilirdi, ben şanslıydım ama diğer insanlar da şanslı olacak diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

KÖPEKLERİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN O ANLAR AKLIMA GELİYOR

Yaşadığı sürecin travma oluşturduğunu aktaran Yurtsever, "Köpekleri gördüğüm zaman o anlar aklıma gelebiliyor. Diğer insanlar için de düşünceli olunabilir. Kimsenin ailesinin, sevdiklerinin üzülmesine gerek yok. Ailemin hem kendileri hem de benim için tedirginlikleri oluyor. Köpeklerin hem sayıları fazla hem ne yapacakları belli olmuyor." diye konuştu.

Geceleri dışarı çıkmamaya özen gösterdiğini belirten Yurtsever, köpeklerin gece daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Yurtsever, tek dolaşmamaya çalıştığını vurgulayarak, "Normalde yürümeyi severim ama insan burada sıkıldığı zaman yürüyemiyor. Her yerde köpek olduğu için sıkıntı oluyor. Ailem her gece o günden sonra aramamı istiyor. Benden daha çok ailem zor günler geçirdi. Hiçbir birinci sınıf ülkede artık köpek sorunu kalmadı. Gelişmekte olan bir ülke olarak bu sıkıntının bizim ülkede de olmamasını isterim." dedi.

ÇÖZÜMÜ NEYSE ONUN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Hiçbir canlının insan canından daha önemli olmadığını düşündüğünü ifade eden Yurtsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şanslıydım, ben kendimi mental olarak daha çabuk toparlayabildim. Bu olayları yaşayıp halen toparlanamamış insanlar da var. Herkes benim gibi şanslı olacak diye bir şey yok, herkesin benim kadar mental sağlığının güçlü olacağı diye bir şey de yok. Köpekler hala insanlara saldırmaya devam ediyor. Toplanmasının şart olduğunu veya çözümü neyse onun yapılmasının gerektiğini düşünüyorum."

Düştüğü istinat duvarının yanından geçerken halen etkilendiğini anlatan Yurtsever, "Eskiden köpeklerin yanından daha rahat geçerken şimdi tedirgin oluyorum." dedi.

Kaynak: AA

# VAR, HER, ifade, Kocaeli

19 May 2024 - 18:54 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Son Pişman - Çözüm basit, tüm sokak köpekleri itlaf edilsin

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 19:30

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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