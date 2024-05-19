19 Mayıs fener alayıyla kutlandı

BÜYÜKŞEHİR BANDOSU EŞLİK ETTİ

Gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmit'te fener alayıyla kutlandı. Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen fener alayı Kültür Tepesi'nden başladı, Anıt Park'ta sona erdi. Kocaeli Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan başta olmak üzere birçok ismin katıldığı fener alayına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bandosu çaldıkları marşlarla eşlik etti.

HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ YAPILDI

Kocaelili vatandaşlar ellerinde bayraklar ile yürüyüşe katılırken, çalınan marşlara da eşlik etti. Fener alayının varış noktası olan Anıt Park'ta ise Kocatepe İlkokulu ve 28 Haziran Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösterisini gerçekleştirdi. Gösteriler sonrası Kocaeli Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit söz aldı. Gerçekleştirilen fener alayı ve devamındaki programlarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yardımcısı Özyiğit gençlerin ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.