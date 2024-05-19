Kaldırım taşlarını söküp salıncakları parçaladılar

Gazetemize yaşadığı şikayeti anlatan duyarlı vatandaş, “Burası Yeşilova Gündoğdu Sapağı parkı. Sabah saatlerinde buraya geldiğimde kaldırım taşlarının söküldüğünü gördüm. Bu şahıslar kaldırım taşlarıyla kalmayarak salıncaklara da zarar vermiş. Burada sık sık alkol alınırken bu durum çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Mahalle bekçilerinin bu bölgeye gece saatlerinde daha çok gelmesini ve denetimlerini sıklaştırmasını istiyoruz.