Karamürsel ve Darıca'da 19 Mayıs törenlerle kutlandı

Karamürsel İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız'ın sahildeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinlik, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki güreş sahasında devam etti. Burada konuşan Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlık için yaktığı meşalenin heyecanını ve coşkusunu, aynı ruh ve heyecanla yaşadıklarını ifade etti.
Kaymakam Osman Aslan Canbaba ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Darıca'da da etkinlik, Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda resim, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
Etkinlikler öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle son buldu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.