AFAD: "İran, ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir”

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirmesiyle, İran’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla arama kurtarma helikopteri talep ettiğini açıkladı.
Açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtildi. Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan da 15’er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin de teyakkuz halinde olduğu açıklandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.