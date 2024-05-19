Arda Güler durdurulamıyor

La Liga’nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadele 4-4’lük eşitlikle sona ererken, son haftalarda adından söz ettiren Arda Güler, 14. ve 45+2. dakikalarda takımı adına 2 gol kaydetti. Genç yıldız, ligde forma giydiği son 5 maçta 5. kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Güler, Real Madrid formasıyla da toplamda 6. golü attı.
Şampiyon Real Madrid, ligin son haftasında Real Betis’i konuk edecek.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.