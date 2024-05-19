MSB’den İran’daki arama kurtarma çalışmalarına destek

İran makamlarının, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı talep üzerine MSB tarafından arama kurtarma faaliyetlerine destek açıklaması geldi. MSB’den yapılan açıklamada, “İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildi” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.