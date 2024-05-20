Şehir Hastanesi asansörleri kafa karıştırıyor

Yakın zamanda yapılan 2 ayrı ihbara göre vatandaşlar şikayetlerini şöyle anlatıyor: “Şehir Hastanesi asansörlerinin kapısında çift sayı ve tek sayı katlar yazıyor. Bu durum hastalar ve yakınlarının kafasını karıştırıyor. Karışık şekilde işleyen sistem sebebiyle hastamıza ulaşmakta zorluk çektik. Bu hastaneye yaşlı insanlar da geliyor, okuma yazma bilmeyen insanlar da var. Bu sebeple tüm asansörlerin her katta durması hastalar için daha kolay olacaktır.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.