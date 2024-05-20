Şehir Hastanesi asansörleri kafa karıştırıyor

Yakın zamanda yapılan 2 ayrı ihbara göre vatandaşlar şikayetlerini şöyle anlatıyor: “Şehir Hastanesi asansörlerinin kapısında çift sayı ve tek sayı katlar yazıyor. Bu durum hastalar ve yakınlarının kafasını karıştırıyor. Karışık şekilde işleyen sistem sebebiyle hastamıza ulaşmakta zorluk çektik. Bu hastaneye yaşlı insanlar da geliyor, okuma yazma bilmeyen insanlar da var. Bu sebeple tüm asansörlerin her katta durması hastalar için daha kolay olacaktır.”