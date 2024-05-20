Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs yaşamını yitirdi

Olay, Camikebir Mahallesi, Terminal yanında bulunan yan yol üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerindeki apartmanda annesi ile birlikte yaşayan S.K. (38) isimli şahıs, balkonda dengesini kaybederek dördüncü kattan beton zemine düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.K., kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrasında polis ekipleri şahsın düştüğü apartman önünde ve evde inceleme yaptı. S.K.’nın ölüm haberini alan yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA