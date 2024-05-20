CRC Kurumsal ve Derinart’tan 19 Mayıs ‘özel’ etkinliği

17 Mayıs Cuma günü İzmit Yenişehir Dönmez Sokak’ta yer alan Ümmü Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte özel çocuklar ve aileleri için çeşitli aktiviteler yapıldı. Derinart’ın çocuklara hazırladığı drama ve oyun atölyeleri sonrası, yemekler ve eğlence organizasyonuyla etkinlikler gün boyu sürdü. Firma yetkilileri yaptıkları konuşmalarda özel bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılım sağlamaları için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.