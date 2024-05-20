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İsrail Savaş Kabinesinde Başbakan Netanyahu, Gantz ve Eisenkot ile tartıştı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot ile esir takası müzakereleri sırasında tartıştığı belirtildi.

İsrail Savaş Kabinesinde Başbakan Netanyahu, Gantz ve Eisenkot ile tartıştı mask
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrailli esirler hakkındaki müzakereler Savaş Kabinesinde ele alındı.

Savaş Kabinesinde, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon'un yürüttüğü müzakerelere ilişkin öneri sunduğu ifade edildi.

Toplantı sırasında Gantz'ın Netanyahu'ya, "Müzakere heyeti konuşurken sana bakıyordum. Yüz ifadelerin ve vücut diline baktığımda, yaptıkları işi beğenmediğin belli. Eğer mesele buysa, değiştir ve güvendiğin birilerini getir." dediği aktarıldı.

Netanyahu'nun buna karşılık "Savaşı sona erdirecek herhangi bir öneri almak istemiyorum." şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Eisenkot ise Netanyahu'ya, "Burada hiç kimse savaşı durdurmak istemiyor ama senin tutumun esirlerin geri gelmesini sağlamıyor. Heyete anlaşma yapması için hiç fırsat vermiyorsun." ifadeleriyle karşı çıktı.

- Gantz'tan Netanyahu'ya hükümetten çekilme tehdidi

Gantz, dün düzenlediği basın toplantısında Netanyahu’ya seslenerek, İsrailli esirlerin geri getirilmesi, "Gazze’deki Hamas yönetiminin devrilerek askerden arındırılması", "Gazze’de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi ve Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi taleplerinde bulunmuştu.

Benny Gantz, Gazze’nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran’a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söylemişti.

# ifade, İsrail

20 May 2024 - 01:32 - Dünya --- Okunma

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