Gebze Ticaret Odası kurucu başkanı Başaran vefat etti

Kurucusu olduğu Gebze Ticaret Odası’nın başkanlığını 21 yıl boyunca sürdüren İbrahim Başaran, yaklaşık 2 ay önce İstanbul Dr. Siyasi Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde kalp kapakçığı ile ilgili ameliyat olmuş, bir süre yoğun bakımda ünitesinde tutulmuştu. İbrahim Başaran, bu tedavinin ardından taburcu olurken, Başaran’ın ölüm haberi geldi.

ÖMER FARUK BAŞARAN’IN BABASIYDI

Gelecek Partisinin kurucuları arasında yer alan, daha sonra CHP’den milletvekili aday adayı olan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran ile Kondaş Kondansatör Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Başaran'ın babası, Redstone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın kayınpederi olan İbrahim Başaran, 1988-2009 yılları arasında kesintisiz olarak Gebze Ticaret Odasının başkanlığını yürütmüştü.

İbrahim Başaran’ın cenazesi bugün öğle namazını takiben Gebze Çoban Mustafa Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi