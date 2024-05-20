Otomobil sektöründe 7 Temmuz uyarısı: Zararına kampanya

Otomobilin İspanya'da gerçekleşen lansmanında sektördeki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) ertelenmesi gerektiğini söyledi. Bozkurt, "Nisan'da açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçlarını faturalandırması lazım. Bu, 12 ay boyunca satılabilecek bir otomobilin, 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu. Markalar, ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. Tarihin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz" dedi.

Otomobil satışlarının 20 ay sonunda ilk geç geçtiğimiz Nisan ayında düşmesinin nedenlerine değinen Bozkurt, "Nisan'da 9 günlük bayram tatili dolayısı ile satışların düştüğünü söyleyenler oldu, fakat ben buna katılmıyorum, satın almak isteyen bir şekilde alıyor. Son dönemde, yeni bir otomobil satın almaya gücü yetenler azaldı. Ayrıca, araç ihtiyacı olan kişi sayısında da azalma yaşandığını görüyoruz. Taşıt kredilerinde faizler yüksek, araç fiyatlarında artışlar meydana geldi. Tüm bunlar satış rakamlarında etkisini gösteriyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) de değinen Bozkurt'un, uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olmasının, sektörü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" dedi.

Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk