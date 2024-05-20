Sıcaklıklar daha da artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; hava sıcaklığı artacak. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında olurken güney, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 30 DERECE

Kocaeli bugün güneşli, poyraz biraz serin esiyor, sıcaklık 26 derece. Az bulutlu, poyraz orta sertlikte. Marmara'da salı günü hava güneşli, poyraz akşamları biraz üşütüyor. Kocaeli salı günü 27, çarşamba günü ise 30 derece olacak. Çarşamba daha sıcak bir gün ancak Kocaeli, Yalova kesiminde kısa süre bahar yağmuru görülebilir.

İŞTE 5 GÜNLÜK KOCAELİ HAVA TAHMİNİ:

Kaynak: Haber Merkezi