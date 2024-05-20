Gölcüklü Kuyumcular altın sahtekârlığının önüne böyle geçecek

‘GÜVENİLİR KUYUMCU’ BELGESİ

Gölcük Kuyumcular Derneği, son dönemde gerek Türkiye genelinde, gerekse bölgemizde yaşanan, sahte altın ticaretinden kaynaklı mağduriyetler sebebiyle olası mağduriyetlerin önüne geçmek için “Güvenilir Kuyumcu” uygulamasını başlattı. Gölcük Kuyumcular Derneğinden yapılan açıklamada; Bu uygulama kapsamında, GDKDER, üyesi bulunan tüm kuyumcuları düzenli olarak denetlemekte, üye kuyumcularda satılan bilezik, sarrafiye ve diğer ürünler tedarikçilerden düzenli olarak raporlanarak ayar kontrolü yapılmakta ve bu sayede müşterilerin yapmış oldukları alışverişler güvence altına alınmaktadır” denildi. Dernek yönetimi tüketicilere önemli bir uyarıda bulunarak, altın alımlarını ‘Güvenilir Kuyumcu’ belgesi olan kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Haber Merkezi