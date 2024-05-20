Gölcüklü Kuyumcular altın sahtekârlığının önüne böyle geçecek

‘GÜVENİLİR KUYUMCU’ BELGESİ
Gölcük Kuyumcular Derneği, son dönemde gerek Türkiye genelinde, gerekse bölgemizde yaşanan, sahte altın ticaretinden kaynaklı mağduriyetler sebebiyle olası mağduriyetlerin önüne geçmek için “Güvenilir Kuyumcu” uygulamasını başlattı. Gölcük Kuyumcular Derneğinden yapılan açıklamada; Bu uygulama kapsamında, GDKDER, üyesi bulunan tüm kuyumcuları düzenli olarak denetlemekte, üye kuyumcularda satılan bilezik, sarrafiye ve diğer ürünler tedarikçilerden düzenli olarak raporlanarak ayar kontrolü yapılmakta ve bu sayede müşterilerin yapmış oldukları alışverişler güvence altına alınmaktadır” denildi. Dernek yönetimi tüketicilere önemli bir uyarıda bulunarak, altın alımlarını ‘Güvenilir Kuyumcu’ belgesi olan kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
. - Bravo tebrikler başarılar diliyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.