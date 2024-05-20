18 yaşındaki genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Gölcük’te Halıdere’de yaşanan olayda bir erkek ve üç kız arkadaş kamyonet ile gezmeye çıktı. Gölcük sahilinde iki kız arkadaş bu aracın içinden inerken araçta şoför ve 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan kalıyor. Halıdere Işıklar mevkiinden rampa yukarıya doğru gittikleri sırada, araç rampadan aşağı kaymaya başlıyor ve şarampole yuvarlanıyor. Rümeysa Meriç Özcan aracın altında kalarak can verirken, şoför olay yerinden kaçıyor. Şahıs henüz bulunamazken emniyetin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

18 yaşında hayatını kaybeden Rümeysa Meriç Özcan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Düzağaç Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi