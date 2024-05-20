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Kartepe’de 19 Mayıs coşkusu

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Kartepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105’inci yılı düzenlenen törenle coşku içerisinde kutlandı.

Kartepe’de 19 Mayıs coşkusu mask
Kartepe’de 19 Mayıs coşkusu
Kartepe’de 19 Mayıs coşkusu
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kartepe’de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs törenleri Kartepe Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Osman Öztepe tarafından konulan çelenk, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.  

 

GENİŞ KATILIM

Kartepe Kent Meydanı’nda düzenlenen törenlere Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Bakır, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

 

Kartepe’de 19 Mayıs coşkusu

AZMİN SEMBOLÜDÜR

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Osman Öztepe, “Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu bağımsızlık ve özgürlük meşalesi ve Türk Milleti’nin şahlanarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini attığı gündür. 19 Mayıs Çanakkale’de başlayan 1.Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen direniş mücadelesi ve azminin sembolüdür” dedi.

 

ÖDÜLLER VERİLDİ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen karate, güreş, halat çekme, curling, boccia ve futbol tenisi müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerini Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek tarafından verildi.

 

DİLEK ÖDÜLLERİ VERDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, yarışmalarda üçüncü olan öğrenciler Mehmet Selçuk, Berat Çelebi,  Edanur Çelik, Aybüke Sosyal, Nisa Naz Yenisoğan, Behra Pesen, Berra Nur Türk, Efe Arda Görmüş, Ahmet Efe Pişkin, Ahsel Yeşilli, Asya Maraloğlu, Eda Nur Bilgiç, Elif Emre, Eren Turan Demirtaş, Esin Kır, Eymen Zobuoğlu, Ezgisu Yıldırım, Demir Selamet ve Furkan Doğan’a ödüllerini verdi.    

 

Kartepe’de 19 Mayıs coşkusu

KOCAMAN ÖDÜLLERİ VERDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yarışmalarda ikinci olan öğrenciler Hiranur Köseoğlu, Melek Uzar, Ömer Asaf Çetin, Özgür Yiğit Özler, Şahan Azgın, Sabrican Aktoprak, Selmanur Aksu, Muhammed Küçük, Mercan Çınarlıdere, Efecan Çetin, Aybüke Arataş, Beyzanur Atılgan, Çağrı Yeşil, İclal Türk, Kemal Ensar Can, Ahmet Bayraktar, Meryem Şentürk, Yiğit Hamza Seyrek, Rabia İrem Uslu’ya ödüllerini verdi.   

 

ÖZTÜRK ÖDÜLLERİ VERDİ

İlçe Kaymakamı Hasan Öztürk, yarışmalarda birinci olan öğrenciler Ayşenaz Tokdemir, Belamir Kamış, Metehan Büyük, Muhammed Erenoğlu, Ecrin Aydın, Emirhan Ayak, Erhan Sezgin, Efsanur Yıldız, Esma Serdar, Ferhat Sezgin, Haktan Köse, Ömer Baysal, Ömer Elebaşı, Öykü Kahraman, Turgay Bingül, Özgenur Akkuş, Tarık Can Polat, Sefa Yakan ve Tuana Teslim’e ödüllerini verdi.  

 

Kartepe’de 19 Mayıs coşkusu

GENÇLERDEN MUHTEŞEM GÖSTERİLER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi sonrasında Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi edebiyat öğretmeni Şevket Yılmaz, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve “Gençliğin Ataya Cevabı”nı Nisa Naz Yenisolak eşliğinde tüm öğrencileri okudu. Kartepe Halk Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisi sonrasında Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öğretmeni Aylin Aras Soğancı ve öğrencilerini müzik dinletileri sonrasında Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Melik Ahmet Öztürk’ü “Bir Gemi Yanaştı Samsuna ” adlı şiiri okudu. Ardından Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ritmik jimnastik gösterisinin ardından Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Beria Camdan Vanlı “Bayrak” şiirini okudu. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Öğrencileri’nin artistik jimnastik gösterisi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Kartepe’de 19 Mayıs coşkusu

Kaynak: Bülten

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20 May 2024 - 10:20 Kocaeli/ Kartepe- Kültür Sanat --- Okunma

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