Altın fiyatları rekor kırdı

Külçe altın, Asya'nın erken saatlerinde yüzde 1,1 kadar yükselerek ons başına 2.440,59 dolara ulaştı ve Nisan ayında ulaştığı önceki gün içi rekorunu geride bıraktı. Yatırımcılar son oturumlarda Fed'in borçlanma maliyetlerini Eylül ayı başlarında azaltabileceği yönündeki bahisleri artırıyor; bu senaryo, faiz ödemediği için altını destekleyebilir.

Geçen hafta, Çarşamba günü açıklanan verilerin Nisan ayında enflasyonun beklenenden fazla düştüğünü göstermesinin ardından ABD doları düştü ve Hazine tahvilleri yükseldi. Bu, dolarda fiyatlanan değerli metale destek sağladı. Metalin güvenli liman statüsü, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin Pazar günü yoğun sis altında düşmesinin ardından Pazartesi günü mercek altına alındı. Cumartesi günü Çin'e giden bir petrol tankerinin Kızıldeniz'de Husi füzesi tarafından vurulmasının ardından bu haber, bölge genelinde jeopolitik risklerin arttığı hissini artırdı.

Sidney'deki ABC Rafinerisi kurumsal piyasalar küresel başkanı Nicholas Frappell, "Altının rallisi, İran'da olup bitenlere ilişkin belirsizlik nedeniyle haberlere dayalı, çok az bilgiye dayanarak hemen sonuca varmak kaçınılmazdır" diyen yetkili, "yatırımcıların Asya'daki düşük likidite seviyeleri göz önüne alındığında pozisyonlarını kaybetme konusunda muhtemelen isteksiz olduklarını" da sözlerine ekledi.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan alınan son verilere göre, Comex vadeli işlemleri yapan hedge fonları, 14 Mayıs'ta sona eren haftada altın üzerindeki yükseliş tahminlerini üç haftanın en yüksek seviyesine çıkardı. Spot altın Singapur saati ile 10:13 itibarıyla yüzde 0,8 artışla ons başına 2.434,19 dolara yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen haftaki yüzde 0,7'lik düşüşle bir aydan fazla bir sürenin en zayıf seviyesine geriledikten sonra yatay seyretti. Gümüş, paladyum ve platinin hepsi yükseldi.

Gümüş, Cuma günü güçlü bir yükselişin, arzın daralmasının bakır gibi malzemelere yönelik yatırımcıların talebini teşvik ettiği daha geniş fiziksel metal piyasalarındaki yayılma duyarlılığının da etkisiyle 11 yılın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI 2700 LİRAYA YAKLAŞTI

Yurt içinde gram altın fiyatı da yüzde 1’in üzerinde değer kazanımı yaşadı. Altının gram fiyatı bu sabah 2.665 lira seviyelerinden değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 4.228 TL’den ve Cumhuriyet altını fiyatı ise 17.243 liradan haftaya başlangıç yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi