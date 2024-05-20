Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 NF 1869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.A. savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerince araç sürücüsü E.M. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.