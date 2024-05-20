Gebze Ultra Trail'de geri sayım başladı

Ultra Trail 25 Mayıs Cumartesi günü Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Denizli Göleti'nin eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde koşulacak Gebze Belediyesi Ultra Trail etkinliği 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ülkenin dört bir yanında sporcunun iştirakiyle düzenlenecek Gebze Belediyesi Ultra Trail'de 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27K Hannıbal Koşusu ve 55K Fatih Sultan Mehmet Han Ultra kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelelere sahne olacak
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.