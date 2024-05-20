İzmit’ten Derince Belediyesi'ne transfer oldu

TECRÜBELİ BİR YÖNETİCİYDİ
Uzun yıllardır İzmit Belediyesinin farklı birimlerinde görev yaptıktan sonra geçen dönem İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından önce Temizlik işleri Müdürlüğü, ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve son olarak da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevlerine atamıştı.
YENİ DÖNEMDE GÖREV VERMEDİ
31 Mart’ta yapılan yerel seçimde yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, yeni dönemde kendi kadrosunu ve A Takımını oluştururken tecrübeli yönetici Havva Açıkgöz’e yeni dönemde görev vermemişti.
DERİNCE BELEDİYESİ’NE GEÇTİ
İzmit Belediyesi’nde uzun yıllar görev yapan tecrübeli yönetici Havva Açıkgöz, Derince Belediyesi’ne transfer oldu. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olan Yasin Korkmaz’ı başka bir birime kaydırdı ve Havva Açıkgöz’ü Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olarak görevlendirdi.
Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.