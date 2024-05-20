Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'ın yanında olacağız"

Azerbaycan'dan kalkan helikopterin dağlık arazide kaza yapması sonucu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti hayatını kaybetti.

Kötü hava koşulları nedeniyle yaşandığı belirtilen kazada, İran'ın üst düzey isimlerini taşıyan helikopterin tamamen yandığı bildirildi.

İran Kızılayı, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldığını ve arama çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Kızılay Başkanı Pirhossein Koolivand, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Şehitlerin naaşlarını İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'e nakletme sürecindeyiz. arama çalışmaları sona erdi” dedi.

Dünyada büyük yankı yaratan kazaya dair çok sayıda açıklama yapıldı.

ERDOĞAN: KOMŞUMUZ İRAN'IN YANINDA OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız."

BAKAN FİDAN: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Pakistanlı mevkidaşı ile bugün basın toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran halkına başsağlığı dileklerini ileterek, kaza nedeniyle derin üzüntü yaşadığını söyledi.

Fidan, kazanın ardından İranlı yetkililerle yakın koordinasyonda olduklarını belirterek, "Dost ve kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.

Hamas, “büyük kayıp” olarak adlandırdığı Reisi'nin ölümü için İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'e, İran hükümetine ve İran halkına "en derin taziye ve dayanışma dileklerini” iletti.

Açıklamada, “Filistin davasını ve İsrail'e karşı direnişi destekledikleri için” hayatını kaybeden İranlı liderleri övgüyle anan Hamas, İran'ın köklü kurumlarının, “bu büyük kaybın yansımalarının” üstesinden gelmesini sağlayacağına olan inancını ifade etti.

Lübnan Hizbullahı İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e taziyelerini iletirken Yemenli Husiler de başsağlığı açıklaması yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başsağlığı dileklerini ileten bir diğer lider oldu.

LÜBNAN ÜÇ GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN ETTİ

Pakistan Başbakanı Narenda Modi, bir günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Lübnan ise üç günlük ulusal yas ilan etti.

Modi X hesabından yaptığı açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin trajik ölümünden derin üzüntü ve şok yaşadık. Hindistan-İran ikili ilişkilerinin güçlenmesine yaptığı katkı her zaman hatırlanacaktır. Ailesine ve İran halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hindistan bu acı dönemde İran'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de başsağlığı açıklaması yaptı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ölümler nedeniyle "en içten taziyelerini" iletti.

RUSYA: MOSKOVA'NIN GERÇEK DOSTLARIYDI

Bir diğer başsağlığı açıklaması da Tahran'daki Rusya Büyükelçiliği ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Reisi ve Abdullahiyan'ın, Moskova'nın “gerçek dostları” olduğunu söyledi.

Lavrov, onları “Vatanseverler, devletlerinin çıkarlarını kararlılıkla savunan ve anavatan'a özverili hizmet için hayatlarını verenler” olarak tanımladı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'a ve dini lider Ali Hamaney'e başsağlığı diledi ve Reisi'nin Venezüella'nın “koşulsuz dostu” olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, "büyük üzüntü ve kederle" yas tuttuklarını bildirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümü nedeniyle Hamaney'e taziyelerini sundu.

Daha sonra Kremlin'den yapılan açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Putin, "Reisi, Rusya-İran ilişkilerine çok değerli katkılarda bulundu" dedi.

"İSRAİL'İN İLGİSİ YOK"

Reuters'a açıklama yapan İsrailli bir yetkilli, Reisi'nin ölümünde İsrail'in dahli olmadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dini lider Ali Hamaney'e gönderdiği taziye mesajında, "İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak" diye konuştu.