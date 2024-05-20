Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

112 çalışanı, hastalar ile acil personelini karşı karşıya getiriyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Çayırova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda görevli D.A.A'nın, acil servise getirdiği hastaları yeşil alan yerine kırmızı alana yönlendirerek, hastalar ile acil servis çalışanlarını karşı karşıya getirdiği öğrenildi. Bu nedenle de acil servis çalışanlarının, kendisini sık sık şikâyet ettiği öne sürüldü.

112 çalışanı, hastalar ile acil personelini karşı karşıya getiriyor! mask
112 çalışanı, hastalar ile acil personelini karşı karşıya getiriyor!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze’deki özel hastaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşları, Çayırova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda görevli D.A.A ile büyük sıkıntılar yaşıyor. Son olarak Gebze Merkez Prime Hastanesi'nde yaşadığı bir tartışma ile gündeme gelen D.A.A'nın, bu ilk tartışması olmadığı öğrenildi. Bölgedeki hastane acil servis çalışanlarının, acil servise getirdiği hastaları yanlış yönlendirdiğini tespit ettikleri için D.A.A hakkında şikâyette bulunduğu öğrenildi.

112 çalışanı, hastalar ile acil personelini karşı karşıya getiriyor!

HEP AYNI SENARYO

Edinilen bilgilere göre, Çayırova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda görevli D.A.A'nın, daha çok, sosyal güvencesi olmayan ve yeşil alanda tedavi görmesi gereken hastaları, Gebze'deki özel hastanelere götürdüğü, “Kırmızı alan hastasısınız. Para ödemenize gerek yok” diye telkinde bulunduğu öğrenildi. Ancak hastanede yeşil alan teşhisi konulduğu için hastalardan yasa gereği “ödeme” çıkması üzerine D.A.A'nın devreye girerek acil servis çalışanları ile tartıştığı ve o anları kameraya aldığı belirlendi.

112 çalışanı, hastalar ile acil personelini karşı karşıya getiriyor!

TÜM ACİL ÇALIŞANLARI ŞİKÂYETÇİ

Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak adeta hasta ile hastane çalışanlarını karşı karşıya getiren D.A.A'dan bölgedeki tüm özel hastane acil servis personelinin şikâyetçi olduğu öğrenildi. Hatta hastane personelinin birkaç kez D.A.A. hakkında şikâyette bulunduğu belirtildi. Acil servis personelinin, kendilerini hem hastalar hem de İl Sağlık Müdürlüğü ile karşı karşıya getirilmesinden rahatsız olduğu, bunu da yetkili makamlara ilettikleri öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# para, Gebze, sosyal, hizmet

20 May 2024 - 10:51 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.840.938 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ahmet Kotanoğlu - Ambulansla gelen hastadan sosyal güvence dahilinde yasa gereği ücret alamazlar bildiğim kadarıyla ambulansla geldin ama sen yeşil kodsun ücret vereceksin die insanlardan haksız yere para alıyorsalar eğer bu bir suçtur. Cezayi işlem uygulanabilir.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 11:28
01

Önemli - Hasta ambulansla geliyorsa nasıl yeşil alanlik bir durum olabilir özel hastanelerin para tuzagı

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 20 Mayıs 10:58

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL