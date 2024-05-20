112 çalışanı, hastalar ile acil personelini karşı karşıya getiriyor!

Gebze’deki özel hastaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşları, Çayırova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda görevli D.A.A ile büyük sıkıntılar yaşıyor. Son olarak Gebze Merkez Prime Hastanesi'nde yaşadığı bir tartışma ile gündeme gelen D.A.A'nın, bu ilk tartışması olmadığı öğrenildi. Bölgedeki hastane acil servis çalışanlarının, acil servise getirdiği hastaları yanlış yönlendirdiğini tespit ettikleri için D.A.A hakkında şikâyette bulunduğu öğrenildi.
HEP AYNI SENARYO
Edinilen bilgilere göre, Çayırova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda görevli D.A.A'nın, daha çok, sosyal güvencesi olmayan ve yeşil alanda tedavi görmesi gereken hastaları, Gebze'deki özel hastanelere götürdüğü, “Kırmızı alan hastasısınız. Para ödemenize gerek yok” diye telkinde bulunduğu öğrenildi. Ancak hastanede yeşil alan teşhisi konulduğu için hastalardan yasa gereği “ödeme” çıkması üzerine D.A.A'nın devreye girerek acil servis çalışanları ile tartıştığı ve o anları kameraya aldığı belirlendi.
TÜM ACİL ÇALIŞANLARI ŞİKÂYETÇİ
Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak adeta hasta ile hastane çalışanlarını karşı karşıya getiren D.A.A'dan bölgedeki tüm özel hastane acil servis personelinin şikâyetçi olduğu öğrenildi. Hatta hastane personelinin birkaç kez D.A.A. hakkında şikâyette bulunduğu belirtildi. Acil servis personelinin, kendilerini hem hastalar hem de İl Sağlık Müdürlüğü ile karşı karşıya getirilmesinden rahatsız olduğu, bunu da yetkili makamlara ilettikleri öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ahmet Kotanoğlu - Ambulansla gelen hastadan sosyal güvence dahilinde yasa gereği ücret alamazlar bildiğim kadarıyla ambulansla geldin ama sen yeşil kodsun ücret vereceksin die insanlardan haksız yere para alıyorsalar eğer bu bir suçtur. Cezayi işlem uygulanabilir.
Önemli - Hasta ambulansla geliyorsa nasıl yeşil alanlik bir durum olabilir özel hastanelerin para tuzagı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.