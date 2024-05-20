9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendisini vurdu

Mehmet - Yazık, çok yazık! O tüfeği alıp ortalarda bırakan, oyuncakmış gibi çoluk-çocuğun eline veren babası bu sonuçla akıllanır mı bilinmez. Acısına nasıl katlanır, o da bilinmez. Ne yazık ki, bu toplumda en ufak bir düşünce, öngürü yok! Bu olaylardan ders almak da yok!