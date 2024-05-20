9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendisini vurdu

Acı olay, dün gece saatlerinde Serdivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki İsa C., amcasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tüfek ile oynadığı esnada kendisini vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince hayatını kaybeden İsa C.’nin, 23 yaşındaki amcasının oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden İsa C., Serdivan Vatan Mahallesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mehmet - Yazık, çok yazık! O tüfeği alıp ortalarda bırakan, oyuncakmış gibi çoluk-çocuğun eline veren babası bu sonuçla akıllanır mı bilinmez. Acısına nasıl katlanır, o da bilinmez. Ne yazık ki, bu toplumda en ufak bir düşünce, öngürü yok! Bu olaylardan ders almak da yok!
. - Allah CC sabır versin inşallah
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.