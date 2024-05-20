Derince’de 19 Mayıs, şölen havasında kutlandı

GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele ateşini yaktığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Derince Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe ve eşi Av. Sibel Gökçe’nin katılımıyla Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Harikalar Sahili’nin girişinde yer alan dev bayrakların bulunduğu bölgeden Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ne gerçekleşen yürüyüş boyunca marşlar eşliğinde ay yıldızlı bayraklar coşkuyla sallandı.

GENÇLİK ŞÖLENİ COŞKUSU

Gençlik Yürüyüşü’nün ardından Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Şöleni’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adeta şölen havasında kutlandı. İstiklal Marşı, açılış ve protokol konuşmaları ile başlayan programda birbirinden özel etkinlikler gerçekleşti. Dj sunumundan zumba hocası eşliğinde eğlenceye, penaltı ve basketbol yarışmalarından tekvando, kick boks ve halk oyunları gösterilerine kadar birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı Gençlik Şöleni’nde Başkan Gökçe, gençlerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

BAŞKAN GÖKÇE’DEN MESAJLAR

Gençlik Şöleni’nde bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, “19 Mayıs 1919 sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı gün değildir. 19 Mayıs bir kurtuluşun ve aynı zamanda yeni bir devletin başlangıcıdır. 19 Mayıs milli mücadelenin, mazlum halkın topa, tüfeğe karşı göstermiş olduğu dünyadaki en önemli savaştır. Bu tarih aynı zamanda tam bağımsızlığın, mücadelenin, birlik ve beraberliğin başlangıcıdır. 19 Mayıs ülkemizdeki insanların birlik olduğu zaman neler yapabileceğinin göstergesidir. 19 Mayıs aynı zamanda bugünkü çağdaş, demokratik, laik cumhuriyetimizin temelinin atıldığı gündür. Milletimiz aradan 105 yıl geçmesine rağmen Atatürk’ün göstermiş olduğu bu yolda cumhuriyetine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi.” dedi.

CUMHURİYET EMİN ELLERDE

Başkan Gökçe, konuşmasının devamında “Atatürk, ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz’ diyerek Cumhuriyeti gençlere teslim etti. Bugün burada bir kez daha gururla görüyoruz ki 105 yıl geçmesine rağmen sizler bu emanete bütün gücünüzle sahip çıkıyorsunuz. İlk gün söylediğimiz gibi milli bayramlarımızı daha da coşkuyla daha da büyük kalabalıklarla kutlayacağız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti çok zor şartlar altında kurulmuş dünya mazlum tarihinin tek örneğidir. Atatürk umutsuz olan bir topluma bir umut olmuştu. Ve o umut bugün bile dünyanın bütün mazlum toplumlarında örnek gösterilen bir kurtuluş savaşıdır. Biz de atamızın torunu ve çocukları olarak Cumhuriyetimizi gözümüz gibi koruyacağız. Bugün burada gördüğümüz tablo çocuklarımızın, gençlerimizin coşkusu Atatürk’e ve Cumhuriyete bağlığı bizi bir kez daha mutlu etti. Atatürk’ün ruhu şad olsun, Cumhuriyet emin ellerdedir ve ilelebet öyle kalacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.

GRUP MARSİS KONSERİ

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Şöleni programının sona ermesinin ardından Gençlik Merkezi'nden Harikalar Sahili Gösteri Merkezi’ne Gençlik Yürüyüşü gerçekleşti. Burada Grup Marsis’in sahne aldığı Gençlik Konseri ile 19 Mayıs coşkusu en üst noktaya çıktı. Karadeniz müziği denince akla ilk gelen müzik gruplarından Marsis’in birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenen Derinceliler bayram tadında bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Karşılaştıkları yoğun ilgiyle muhteşem bir konsere imza atan Marsis’in müzikleri eşliğinde halaylar çekildi ve şarkılar söylendi. 19 Mayıs coşkusunu paylaşan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe hem konsere yoğun ilgi gösteren Derincelilere hem de muhteşem bir konsere imza atan Grup Marsis üyelerine katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Bülten