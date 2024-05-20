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Bu merkez Gebze’de engelleri ortadan kaldıracak

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Özel bireylerin sosyal ve kültürel becerilerini geliştireceği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde inşa çalışmaları son sürat devam ediyor

Bu merkez Gebze’de engelleri ortadan kaldıracak mask
Bu merkez Gebze’de engelleri ortadan kaldıracak
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Kocaeli’de yaşayan vatandaşların mutluluğu, huzuru ve gelişiminin önünde hiçbir engel tanımayan Büyükşehir Belediyesi, özel bireyleri hayata bağlayacak “Engelsiz Yaşam Merkezleri” projesinde durmaksızın çalışıyor.

Özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve Kocaeli’ye kazandıracağı Engelsiz Yaşam Merkezlerinin birini Gebze bölgesi için inşa eden Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden projenin ilerleme oranında yüzde 58 seviyesine ulaştı.

 

İLERLEME ORANI YÜZDE 58

Engelli bireylerin her zaman yanında olan ve yapılan her hizmette onların yaşamını kolaylaştıran Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’nde projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşasında dur durak demeden çalışıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden ve günden güne şekillenen yapının ilerleme oranı yüzde 58 seviyesine geldi. Özel bireyler bu tesiste hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak.

 

BETONARME İMALATLARI TAMAM

Yapıdaki tüm blokların betonarme ve kaba sıva imalatını tamamlayan ekipler, bloklardaki diğer imalatları eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Ön cephe hariç yan ve arka cephenin perde beton imalatlarının tamamlandığı projede G ve H blok hariç bütün blokların kenet çatı imalatları yerine getirildi. A, B, C, D ve F blok zemin kat ve 1.normal kat tuğla imalatını tamamlayan ekipler, bu blokların zemin kat ve 1. kat elektrik borulama, kablo çekme ve tava imalatlarını da bitirdi. Yapıda elektrik ve mekanik imalatları ise devam ediyor.

 

ENGELLİ BİREYLER KENDİNİ GELİŞTİRECEK

Engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlayacak Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak hizmet verecek. 2 bin 930 metrekare olarak planlanan yapının zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Bu kapsamda 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

 

ÇOK AMAÇLI SALON

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması noktasında Gebze bölgesine değer katacak.

2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.

Kaynak: BÜLTEN

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20 May 2024 - 11:10 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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