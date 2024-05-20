Karamürsel Kayacık Mahallesine parke yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Kayacık Mahallesi İzzet Açıkbaş Sokakta parke yol çalışması yapılıyor. Kayacık Mahallesine altyapının geçtiği yol üzerine yapılan kilit parkeyle daha önce stabilize olan yola konfor getiriliyor. Altyapı borularının da geçtiği stabilize yol yapılan parke çalışmasıyla güvenlik ve konfora kavuşuyor.

YAĞMUR SUYUNA DİRENÇLİ

Zemin iyileştirmesi yapılarak dolgu ve reglaj çalışmalarıyla yola istenilen eğim kazandırıldı. Zeminin düzleştirilmesi sonrası taş tozu serilerek yağmur sularına karşı dirençli hale getirilen zemin üzerine kilit parke döşenme çalışmaları yapılıyor. 2 kilometre uzunluktaki İzzet Açıkbaş Sokak ile Kayacık Mahallesinde bulunan toplu konutlara ulaşım sağlanıyor.

Kaynak: Bülten